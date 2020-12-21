НБУ назвал главное отличие текущего экономического кризиса от предыдущих

Фото: Дмитрий Сологуб (пресс-служба НБУ)

В 2020 году не произошло обвала гривны и падения банковской системы

Главным отличием экономического кризиса 2020 года было сохранение финансовой стабильности. Меры прошлых лет помогли пройти кризис с меньшими потерями, чем раньше.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб во время презентации "Отчета о финансовой стабильности", которая транслировалась на Youtube.

"Кризис еще не закончен, мы это понимаем. Но девять месяцев спустя можем говорить, что банковская система справляется с этим кризисом достаточно неплохо, в том числе благодаря действиями НБУ", - сказал он.

Как напомнил Сологуб, кризисы в Украине происходят примерно раз в шесть лет. Раньше кризисы сопровождались обвалом гривны, выводом капитала и банкротствами банков.

По его словам, кризисы 2008 и 2014 годов были тройными, когда одновременно был кризис платежного баланса, кризис реального сектора экономики и финансовый кризис.

"На этот раз кризисные явления мы наблюдаем только в реальном секторе, в падении производства", - сказал он.

Сологуб напомнил, что финансовый сектор в предыдущие кризисы был и источником кризиса, что потом сказывалось на экономике. С другой стороны, на него потом влияли кризисные явления, что отражалось на курсе гривны.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре НБУ сохранил прогноз по валовому внутреннему продукту (ВВП) Украины. Прогноз падения экономики в 2020 году сохраняется на уровне 6,0%.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не меняло прогноз падения ВВП в 2020 году. По данным министерства, ожидаемое сокращение на уровне 4,8% выглядит реалистичным.