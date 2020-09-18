Госстат подтвердил оценку падения экономики Украины во время карантина

Государственная служба статистики обнародовала вторую оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2020 года. Согласно уточненным данным, экономика сократилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, по отношению к первому кварталу года падение составило 9,9%.

Об этом сообщает Госстат.

Таким образом, оценка падения экономики во II квартале 2020 года не изменилась по сравнению с данными, обнародованными в середине августа.

По данным Госстата номинальный ВВП во II квартале 2020 года составил 867,8 млрд.грн, а ВВП в расчете на одного человека - 20744 грн.

Напомним, Кабинет министров сохранил прогноз падения экономики на 2020 год на уровне 4,8%. По оценке Минэкономики, ожидаемое сокращение на уровне 4,8% выглядит реалистичным.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы".

По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году.

В начале июня Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.