ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Госстат оценил глубину падения экономики Украины во время карантина

Киев, Пятница 14 августа 2020 15:23
Госстат оценил глубину падения экономики Украины во время карантина
Фото: завод (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

ВВП упал во втором квартале на 11,4%

Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2020 года. Согласно первым данным, экономика Украины сократилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Госстат.

По отношению к первому кварталу года падение составило 9,9%.

Отметим, пик экономического кризиса, вызванного карантинными ограничениями и подавлением спроса как внутри страны, так и на глобальном уровне, пришелся на II квартал 2020 года. По оценкам НБУ, падение ВВП за квартал составит около 11% г/г.

В начале июня Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.

Напомним, Кабинет министров сохранил прогноз падения экономики на 2020 год на уровне 4,8%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы".

По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Государственная служба статистикиВВПэкономика
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь