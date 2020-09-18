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Госстат подтвердил оценку падения экономики Украины во время карантина

Киев, Пятница 18 сентября 2020 15:00
Госстат подтвердил оценку падения экономики Украины во время карантина
Фото: фабрика (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во время действия самых жестких мер Украина потеряла более 10% ВВП

Государственная служба статистики обнародовала вторую оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2020 года. Согласно уточненным данным, экономика сократилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, по отношению к первому кварталу года падение составило 9,9%.

Об этом сообщает Госстат.

Таким образом, оценка падения экономики во II квартале 2020 года не изменилась по сравнению с данными, обнародованными в середине августа.

По данным Госстата номинальный ВВП во II квартале 2020 года составил 867,8 млрд.грн, а ВВП в расчете на одного человека - 20744 грн.

Госстат подтвердил оценку падения экономики Украины во время карантина

Напомним, Кабинет министров сохранил прогноз падения экономики на 2020 год на уровне 4,8%. По оценке Минэкономики, ожидаемое сокращение на уровне 4,8% выглядит реалистичным.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы".

По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году.

В начале июня Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.

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