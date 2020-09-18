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Держстат підтвердив оцінку падіння економіки України під час карантину

Київ, П'ятниця 18 вересня 2020 15:00
Держстат підтвердив оцінку падіння економіки України під час карантину
Фото: фабрика (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Під час дії найжорсткіших заходів Україна втратила понад 10% ВВП

Державна служба статистики оприлюднила другу оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в II кварталі 2020 року. Згідно з уточненими даними, економіка скоротилася на 11,4% порівняно з аналогічним періодом 2019 року, по відношенню до першого кварталу року падіння склало 9,9%.

Про це повідомляє Держстат.

Таким чином, оцінка падіння економіки в II кварталі 2020 року не змінилася в порівнянні з данными, оприлюдненими в середині серпня.

За даними Держстату номінальний ВВП в II кварталі 2020 року склав 867,8 млрд. грн, а ВВП у розрахунку на одну людину - 20744 грн.

Держстат підтвердив оцінку падіння економіки України під час карантину

Нагадаємо, Кабінет міністрів зберіг прогноз падіння економіки на 2020 рік на рівні 4,8%. За оцінкою Мінекономіки, очікуване скорочення на рівні 4,8% виглядає реалістичним.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки".

За базовим сценарієм прогнозується зростання ВВП на рівні 4,6% у 2021 році, на 4,3% у 2022 році, на 4,7% - у 2023 році.

На початку червня Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.

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