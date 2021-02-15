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Госстат оценил падение экономки Украины за 2020 год

Новина українською → Киев, Понедельник 15 февраля 2021 16:02
Госстат оценил падение экономки Украины за 2020 год Фото: новостройка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в IV квартале 2020 года. Согласно первым данным, экономика Украины сократилась на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Госстат.

По данным статистического ведомства, по сравнению с III кварталом рост ВВП составил 0,8%. В дальнейшем эти данные будут уточняться.

Госстат оценил падение экономки Украины за 2020 год

Таким образом, падение экономики Украины в IV квартале 2020 года замедлилось. В III квартале был зафиксировано падение на 3,5%.

Отметим, по данным Госстата, падение ВВП Украины в I квартале 2020 года составил 1,3%, во II квартале было зафиксировано падение на 11,4%, в III квартале - на 3,5%.

По оценкам Минэкономики, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2020 году сократился на 4,2%. Это немного лучше, чем официальный прогноз правительства, который предусматривал падение на 4,8%.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) обновил прогноз восстановления экономики Украины после кризиса. Согласно прогнозу, валовой внутренний продукт (ВВП) в Украине в 2021 году увеличится на 4,2%. По оценкам НБУ, в 2020 году ВВП упал на 4,4%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы". По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году.

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