Держстат оцінив падіння економки України за 2020 рік

Державна служба статистики оприлюднила попередню оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в IV кварталі 2020 року. Згідно з першими даними, економіка України скоротилася на 0,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Таким чином, падіння економіки України в IV кварталі 2020 року сповільнилося. У III кварталі було зафіксовано падіння на 3,5%.

За даними статистичного відомства, в порівнянні з III кварталом зростання ВВП склало 0,8%. Надалі ці дані будуть уточнюватися.

Відзначимо, за даними Держстату, падіння ВВП України в I кварталі 2020 року склало 1,3%, в II кварталі було зафіксовано падіння на 11,4%, в III кварталі - на 3,5%.

За оцінками Мінекономіки, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2020 році скоротився на 4,2%. Це трохи краще, ніж офіційний прогноз уряду, який передбачав падіння на 4,8%.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) оновив прогноз відновлення економіки України після кризи. Згідно з прогнозом, валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні до 2021 року збільшиться на 4,2%. За оцінками НБУ, в 2020 році ВВП впав на 4,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки". За базовим сценарієм прогнозується зростання ВВП на рівні 4,6% у 2021 році, на 4,3% у 2022 році, на 4,7% - у 2023 році.