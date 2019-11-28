Госстат определил два района для пробной переписи населения в 2019

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Пробная перепись проведут в Оболонском районе Киева и в Бородянском районе Киевской области

Государственная служба статистики Украины проведет пробную перепись населения с 1 до 26 декабря 2019 года. Об этом сообщается на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, пробная перепись населения это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года.

Пробная перепись пройдет в части Оболонского района г. Киева и Писковской объединенной территориальной громаде (ОТГ) Бородянского района Киевской области.

Перепись 2019 года не ставит целью определить количество населения на избранных территориях. Во время пробной переписи населения в каждом помещении запишут всех лиц, которые по состоянию на 00.00 часов 1 декабря 2019 года проживали в нем, включая и тех, которые живут временно. Из числа тех, что постоянно живут, запишут также временно отсутствующих.

Для участия в переписи нужно

1-10 декабря (интернет-раунд) - самостоятельно заполнить анкету (переписной лист) на специальном портале в сети интернет (нужно иметь электронную подпись).

Или

14-23 декабря - предоставить ответы переписчику, который придет в дом и заполнит анкету (переписной лист) на планшете.

Или

14-23 декабря - прийти в переписной отдел или инструкторский участок и предоставить ответы на вопросы анкеты (переписного листа).

Контрольный обход отдельных помещений состоится 24-26 декабря.

Отметим, в последний раз Всеукраинская перепись населения проводилась в 2020 году.

Напомним, в государственном бюджете Украины на 2020 год Кабинет министров заложил средства на проведение переписи населения. В частности, расходы на проведение запланированной в 2020 году Всеукраинской переписи населения предусмотрены в объеме 3,44 млрд грн, в том числе капитальные расходы - 1,59 млрд грн.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что перепись населения Украины в 2020 году может пройти с привлечением сотрудников "Укрпошты" и других государственных компаний.