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Держстат визначив два райони для пробного перепису населення у 2019

Новини » Економіка     28.11.2019 - 17:45
Держстат визначив два райони для пробного перепису населення у 2019
Фото: колаж (РБК-Україна)

Пробний перепис проведуть у Оболонському районы м. Києва та у Бородянському районі Київської області

Державна служба статистики України проведе пробний перепис населення з 1 до 26 грудня 2019 року. Про це повідомляється на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, пробний перепис населення це підготовчий етап до проведення Всеукраїнського перепису населення 2020 року.

Пробний перепис відбудеться у частини Оболонського району м. Києва та Пісківській об'єднаній територіальній громаді (ОТГ) Бородянського району Київської області.

Перепис 2019 році не ставить за мету визначити кількість населення на обраних територіях. Під час пробного перепису населення у кожному приміщенні запишуть усіх осіб, які станом на 00.00 годин 1 грудня 2019 року проживали в ньому, враховуючи й тих, що тимчасово мешкають. Із числа тих, що постійно мешкають, запишуть також тимчасово відсутніх.

Для участі у перепису потрібно

  • 1-10 грудня (інтернет-раунд) - самостійно заповнити анкету (переписний лист) на спеціальному порталі в мережі інтернет (потрібно мати електронний підпис).

Або

  • 14-23 грудня - надати відповіді переписувачу, який завітає до помешкання ­ і заповнить анкету (переписний лист) на планшеті.

Або

  • 14-23 грудня - прийти до переписного відділу або інструкторської дільниці та надати відповіді на питання анкети (переписного листа) тимчасовому переписному персоналу.

Контрольний обхід окремих приміщень відбудеться 24-26 грудня.

Відзначимо, в останній раз Всеукраїнський перепис населення проводився в 2020 році.

Нагадаємо, в державному бюджеті України на 2020 рік Кабінет міністрів заклав кошти на проведення перепису населення. Зокрема, витрати на проведення запланованої в 2020 році Всеукраїнського перепису населення передбачені в обсязі 3,44 млрд грн, в тому числі капітальні витрати - 1,59 млрд грн.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що перепис населення України в 2020 році може пройти з залученням співробітників "Укрпошти" та інших державних компаній.

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