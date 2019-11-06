Гончарук рассказал, как может пройти перепись населения в 2020

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

К переписи населения могут привлечь сотрудников "Укрпошты"

Перепись населения Украины в 2020 году может пройти с привлечением сотрудников "Укрпошты" и других государственных компаний. Об этом на брифинге по итогам заседания Кабмина рассказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодня в правительстве работают над поиском инструментов для оптимизации процесса переписи.

"Например, можно привлечь к проведению переписи работников "Укрпошты", других государственных компаний. Мы просто пытаемся понять, что хотим получить в сухом остатке, и нельзя ли получить тот же самый результат, с тем же уровнем качества, но дешевле", - отметил Гончарук.

Он также добавил, что ранее закладываемая сумма в размере 3,4 млрд гривен является чрезмерной.

"Мы думаем, что перепись можно провести значительно дешевле. О методологии и логике будем говорить где-то в январе. Планируется, что перепись пройдет в декабре следующего года", - добавил премьер.

Отметим, до этого Гончарук объявил о планах провести цифровую перепись населения до конца 2019 года.

Напомним, Министерство финансов заявило, что расходы на проведение запланированной в 2020 году общенациональной переписи населения составят 3,4 млрд гривен.