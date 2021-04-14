Госстат обнародовал суммы расходов украинцев на продукты, алкоголь и сигареты

По данным статистического ведомства, в структуре продаж больше всего занимают молоко и молочные продукты - 11,5% (44,3 млрд гривен), фрукты и овощи, свежие - 8,2% (31,4 млрд гривен), м'мясные продукты - 7,0% (26,7 млрд гривен).

Алкогольные напитки в структуре продаж занимают 15,6% (59,8 млрд гривен), в том числе водка - 4,4% (17,0 млрд гривен), пиво - 5,3% (20,4 млрд гривен)

На табачные изделия украинцы за 2020 год потратили 30,8 млрд гривен, что составляет 8,0% от розничного оборота.