Держстат оприлюднив суми витрат українців на продукти, алкоголь та сигарети

Державна служба статистики України оприлюднила дані щодо частки продажу продовольчих товарів підприємствами роздрібної торгівлі. Усього у 2020 році було продано продовольчих товарів на 384,1 млрд гривень, що на 14,1% більше, ніж у 2019 році.
Про це повідомляє Держстат.
За даними статистичного відомства, у структурі продажу найбільше займають молоко та продукти молочні - 11,5% (44,3 млрд гривень), фрукти та овочі, свіжі - 8,2% (31,4 млрд гривень), м'ясні продукти - 7,0% (26,7 млрд гривень).
Алкогольні напої в структурі продажу займають 15,6% (59,8 млрд гривень), у тому числі горілка - 4,4% (17,0 млрд гривень), пиво - 5,3% (20,4 млрд гривень)
На тютюнові вироби українці за 2020 рік витратили 30,8 млрд гривень, що становить 8,0% від роздрібного обороту.
Нагадаємо, у 2020 році частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території України, зросла до 53,4%.
Як повідомляло РБК-Україна, фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні за 2020 рік виріс на 8,4%.