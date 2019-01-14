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Держстат оприлюднив рейтинг вартості проїзду в областях України

Новини » Економіка    14.01.2019 - 15:36
Держстат оприлюднив рейтинг вартості проїзду в областях України
Фото: міський автобус у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Середні ціни на проїзд у міському транспорті за рік зросли на 40% до 4,4 грн за квиток

Державна служба статистики оприлюднила дані щодо середніх споживчих цін на товари і послуги по Україні у 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, проїзд у міському транспорті за рік подорожчав 42,3% - з 3,12 грн до 4,44 грн.

У той же час, бензин А-95 подорожчав за рік на 8,1% до 30,43 грн за літр, бензин А-92 на 7,4%. до 29,31 грн, газ скраплений для автомобілів на 14,4% до 14,5 грн.

Таким чином, ціни на проїзд в міському транспорті за 2018 рік зросли в п'ять разів більше бензину.

Ціни на проїзд, грн за квиток, грудень 2018 року

Держстат оприлюднив рейтинг вартості проїзду в областях України

www.ukrstat.gov.ua

Дані по Закарпатській області відсутні.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в грудні 2018 року порівняно з листопадом зросли на 0,8%. За даними Державної служби статистики, за 2018 рік (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 9,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк підтвердив дані Держаної служби статистики щодо рівня цін за 2018 рік: цифри Держстату збігаються з даними моніторингу НБУ, який він вже три роки проводить в онлайн-режимі на сайтах супермаркетів.

Держстат назвав продукти, які найбільше подорожчали за рік НБУ підтвердив дані Держстату щодо інфляції
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