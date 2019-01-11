НБУ подтвердил данные Госстата по инфляции

Фото: Дмитрий Сологуб (пресс-служба НБУ)

В Нацбанке опровергают сомнения рядовых граждан относительно цифр Госстата

Независимый мониторинг Национального банка Украины подтверждает данные Государственной службы статистики относительно уровня цен. Об этом сегодня во время информационного дня сказал заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Сологуб, каждый год, когда появляются цифры Госстата по инфляции, всегда находятся люди, которые говорят, что эти данные не соответствуют действительности, а на самом деле якобы инфляция выше.

Однако индекс Госстата включает несколько сотен товаров, что значительно больше, чем корзина рядового гражданина. "Кроме того, люди всегда психологически замечают рост цен гораздо лучше, чем понижение", - добавил заместитель главы НБУ.

Сологуб сообщил, что цифры Госстата совпадают с данными мониторинга НБУ, который он уже три года проводит в онлайн-режиме на сайтах супермаркетов.

"Хочу сказать, что по результатам 2018 года, как и в прошлые годы, мы не видели значительного различия... эти различия в рамках статистической погрешности", - сказал заместитель председателя НБУ.

Как сообщает РБК-Украина потребительские цены в Украине в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,8%. По данным Государственной службы статистики, за 2018 год (к декабрю 2017 года) цены в Украине выросли на 9,8%.

Как заявили в НБУ, жесткая монетарная политика Национального банка Украины стала главной причиной замедление инфляции по итогам 2018 года до пятилетненго минимума - 9,8%.