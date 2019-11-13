Госстат назвал продукты-лидеры подорожания с начала года

Фото: коллаж (РБК-Украина)

В этом году возглавляют рейтинг картошка, яблоки и гречка

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в октябре 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, с начала года цены на картофель выросли на 91,4% до 15,3 грн за кг, на яблоки выросли на 79,2% до 16,5 грн за кг, на крупу гречневую - на 62,5% до 26,5 грн за кг.

В то же время цены на лук снизились на 48,1% до 8,7 грн за кг, цены на свеклу упали на 34,4% до 7,2 грн за кг, цены на морковь снизились на 35,1% до 7,8 грн за кг.

Кроме того, яйца подешевели на 16,7% до 20,5 грн за десяток.

По данным Госстата, с начала года сигареты премиум-класса подорожали на 15,9% до 46,0 грн за пачку, а цены на водку выросли на 1,8% до 92,3 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 13,5% до 17,2 грн за бутылку.

Данные: www.ukrstat.gov.ua

Напомним, потребительские цены в Украине в октябре 2019 года по сравнению с сентябрем выросли на 0,7%. При этом в годовом измерении (к октябрю 2018 года) инфляция замедлилась до 6,5%.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил, что в 2019 году в Украине ожидается уменьшение урожая овощей и картофеля.

Как сообщало РБК-Украина, среди продовольственных товаров в 2018 году больше всего подорожали овощи. Цены на лук выросли за год на 208%, на капусту на 103%. Свекла подорожала на 73%, морковь - на 77%, картофель - на 33%.