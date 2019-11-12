ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Милованов сообщил о сокращении урожая овощей и картофеля в Украине

Новости » Экономика     12.11.2019 - 11:35
Милованов сообщил о сокращении урожая овощей и картофеля в Украине
Фото: Тимофей Милованов (politarena_com_ua)

Картофеля в этом году собрали на 10% меньше, овощей на 5%

В 2019 году в Украине ожидается уменьшение урожая овощей и картофеля. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов написал на своей странице в Facebook.

Министр привел следующие расчеты урожая в Украине:

  • Овощи - 8,9 млн тонн (меньше на 575 тыс. тонн).
  • Картофель - 20,3 млн тонн (меньше на 2,2 млн тонн).

Кроме того, в Минэкономики прогнозируют существенное сокращение урожая сахарной свеклы до 9,8 млн тонн (меньше на 4,2 млн тонн).

Милованов сообщил о сокращении урожая овощей и картофеля в Украине

Отметим, по данным Государственной службы статистики, в 2018 году в Украине было собрано 9,4 млн тонн овощей и 22,5 млн тонн картофеля.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует в 2019 году рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур - 74 млн тонн, что на 4 млн тонн больше чем в 2018 году

Как сообщало РБК-Украина, среди продовольственных товаров в 2018 году больше всего подорожали овощи. Цены на лук выросли за год на 208%, на капусту на 103%. Свекла подорожала на 73%, морковь - на 77%, картофель - на 33%.

Минэкономики прогнозирует рекордный урожай зерновых в Украине В Кабмине намерены повысить конкуренцию в пяти отраслях
Новости Украины урожайМинистерство экономического развития и торговли
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь