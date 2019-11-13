Держстат назвав продукти-лідери подорожчання з початку року

Фото: колаж (РБК-Україна)

У цьому році очолюють рейтинг картопля, яблука і гречка

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі цінах на товари і послуги в Україні у жовтні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, з початку року ціни на картоплю зросли на 91,4% до 15,3 грн за кг, яблука зросли на 79,2% до 16,5 грн за кг, на крупу гречану - на 62,5% до 26,5 грн за кг.

У той же час ціни на цибулю знизилися на 48,1% до 8,7 грн за кг, ціни на буряк впали на 34,4% до 7,2 грн за кг, ціни на моркву знизилися на 35,1% до 7,8 грн за кг.

Крім того, яйця подешевшали на 16,7% до 20,5 грн за десяток.

За даними Держстату, з початку року сигарети преміум-класу подорожчали на 15,9% до 46,0 грн за пачку, а ціни на горілку зросли на 1,8% до 92,3 грн за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 13,5% до 17,2 грн за пляшку.

Дані: www.ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у жовтні 2019 року порівняно з вереснем зріс на 0,7%. При цьому в річному вимірі (до жовтня 2018 року) інфляція сповільнилася до 6,5%.

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов повідомив, що в 2019 році в Україні очікується зменшення урожаю овочів і картоплі.

Як повідомляло РБК-Україна, серед продовольчих товарів у 2018 році найбільше подорожчали овочі. Ціни на цибулю зросли за рік на 208%, на капусту на 103%. Буряк подорожчав на 73%, моркву - на 77%, картоплю - на 33%.