Госстат назвал продукты, которые дорожают быстрее всего

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в апреле 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, быстрыми темпами продолжают дорожать овощи и картофель. Однако цифры Госстата не учитывают дополнительного скачка цен на овощи в конце апреля - начала мая.

В частности, по данным Госстата, капуста белокочанная подорожала с начала года на 179,6% до 24,8 грн за кг, лук - на 42,9% до 24,0 грн, свекла - на 34,9% до 14,7 грн, картофель - на 33,8% до 10,7 грн, морковь на 9,2% до 13,1 грн.

Среди продуктов больше всего за первые четыре месяца подешевели яйца - на 17,9% до 20,2 грн за десяток, на 0,8% подешевело сало - до 75,7 грн за кг.

Кроме того, сигареты подорожали на 7,5%, а цены на водку выросли на 1,0% до 91,5 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 6,6% до 16,1 грн за бутылку.

Среди товаров больше всего подешевел газ сжиженный для автомобилей - на 9,0% до 13,2 грн за литр, однако за апрель его цена выросла на 17,9%. Кроме того, цены на бензин А-95 упали до 4,9% до 28,9 грн за литр.

В то же время проезд в городском транспорте подорожал с начала года на 11,4% до 4,9 грн в среднем за билет.

Цены на большинство других товаров находятся в пределах или чуть выше инфляции, которая с начала года составляет 3,4%.

Как сообщало РБК-Украина, среди продовольственных товаров в 2018 году больше всего подорожали овощи. Цены на лук выросли за год на 208%, на капусту на 103%. Свекла подорожала на 73%, морковь - на 77%, картофель - на 33%.