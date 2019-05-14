Держстат назвав продукти, які дорожчають швидше за все

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у квітні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, швидкими темпами продовжують дорожчати овочі і картопля. Однак цифри Держстату не враховують додаткового стрибка цін на овочі наприкінці квітня - початку травня.

Зокрема, за даними Держстату, капуста білокачанна подорожчала з початку року на 179,6% до 24,8 грн за кг, цибуля - на 42,9% до 24,0 грн, буряк - на 34,9% до 14,7 грн, картопля - на 33,8% до 10,7 грн, морква - на 9,2% до 13,1 грн.

Серед продуктів найбільше за перші чотири місяці подешевшали яйця - на 17,9% до 20,2 грн за десяток, на 0,8% подешевшало сало - до 75,7 грн за кг.

Крім того, сигарети подорожчали на 7,5%, а ціни на горілку зросли на 1,0% до 91,5 грн за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 6,6% до 16,1 грн за пляшку.

Серед товарів найбільше подешевшав газ скраплений для автомобілів - на 9,0% до 13,2 грн за літр, однак за квітень його ціна зросла на 17,9%. Крім того, ціни на бензин А-95 знизилися до 4,9% до 28,9 грн за літр.

У той же час проїзд у міському транспорті подорожчав з початку року на 11,4% до 4,9 грн в середньому за квиток.

Ціни на більшість інших товарів знаходяться в межах або трохи вище інфляції, яка з початку року становить 3,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, серед продовольчих товарів у 2018 році найбільше подорожчали овочі. Ціни на цибулю зросли за рік на 208%, на капусту на 103%. Буряк подорожчав на 73%, морква - на 77%, картопля - на 33%.