Инфляция в апреле ускорилась из-за подорожания овощей

Рынок в Киеве

Овощи за месяц подорожали на 12%

Потребительские цены в Украине в апреле 2019 года по сравнению с мартом выросли на 1,0%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, с начала года цены в Украине выросли на 3,4%. При этом в годовом измерении (к апрелю 2018 года) инфляция ускорилась до 8,8%.

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Напомним, что в январе 2019 года месячная инфляция составляла 1,0%, годовая - 9,2%, в феврале 0,5% и 8,8%, в марте 0,9% и 8,6% соответственно.

Продукты питания в Украине за апрель 2019 года подорожали на 1,5%. Больше всего подрожали овощи - на 12,6%, в т.ч. белокочанная капуста - на 43,9%, лук - на 29,1%, свекла - на 16,8%, морковь - на 14,9%, картофель - на 5,7%.

ukrstat.gov.ua

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%, на одежду и обувь - на 1,9%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,2%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,2%, здравоохранение на 0,6%, транспорт на 1,0% (в т.ч. топливо на 2,7%), связь на 1,1%, отдых и культура подешевело на 0,1%, образование не изменилось -0,0%, рестораны и гостиницы подорожали на 0,8%.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 26 апреля понизил учетную ставку до 17,50% годовых. Как отметил глава НБУ Яков Смолий Смолий, устойчивая тенденция к замедлению инфляции к цели 5% позволяет Национальному банку начать цикл понижения учетной ставки.

Отметим, по данным опроса НБУ, руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 9,0%.