ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Инфляция в апреле ускорилась из-за подорожания овощей

Новости » Экономика    08.05.2019 - 15:25
Инфляция в апреле ускорилась из-за подорожания овощей
Рынок в Киеве

Овощи за месяц подорожали на 12%

Потребительские цены в Украине в апреле 2019 года по сравнению с мартом выросли на 1,0%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, с начала года цены в Украине выросли на 3,4%. При этом в годовом измерении (к апрелю 2018 года) инфляция ускорилась до 8,8%.

Инфляция в апреле ускорилась из-за подорожания овощей

ukrstat.gov.ua

Напомним, что в январе 2019 года месячная инфляция составляла 1,0%, годовая - 9,2%, в феврале 0,5% и 8,8%, в марте 0,9% и 8,6% соответственно.

Продукты питания в Украине за апрель 2019 года подорожали на 1,5%. Больше всего подрожали овощи - на 12,6%, в т.ч. белокочанная капуста - на 43,9%, лук - на 29,1%, свекла - на 16,8%, морковь - на 14,9%, картофель - на 5,7%.

Инфляция в апреле ускорилась из-за подорожания овощей

ukrstat.gov.ua

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%, на одежду и обувь - на 1,9%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,2%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,2%, здравоохранение на 0,6%, транспорт на 1,0% (в т.ч. топливо на 2,7%), связь на 1,1%, отдых и культура подешевело на 0,1%, образование не изменилось -0,0%, рестораны и гостиницы подорожали на 0,8%.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 26 апреля понизил учетную ставку до 17,50% годовых. Как отметил глава НБУ Яков Смолий Смолий, устойчивая тенденция к замедлению инфляции к цели 5% позволяет Национальному банку начать цикл понижения учетной ставки.

Отметим, по данным опроса НБУ, руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 9,0%.

Предприятия розничной торговли ожидают умеренного роста цен Украинские промышленники ухудшили ожидания
Новости Украины инфляцияценыГосударственная служба статистики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь