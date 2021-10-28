Госстат назвал отрасли с самым быстрым ростом зарплат

По данным статистического ведомства, быстрее всего зарплаты росли в отрасли "Временное размещение и организация питания" - на 37,9% до 9 039 гривен.

Далее идут "Искусство, спорт, развлечения и отдых", где зарплаты за год выросли на 35,3% до 13 227 гривен и "Информация и телекоммуникации" - 26,6% до 25 427 гривен.

В сельском хозяйстве зарплаты выросли на 23,9% до 12 980 гривен.

В образовании рост составил на 21,1% до 12 334 гривен, в здравоохранении - 18,5% до 10 586 гривен.