Госстат назвал отрасли с самым быстрым ростом зарплат
В сентябре 2021 года средняя зарплата штатных работников в Украине по сравнению с сентябрем прошлого года выросла на 18,7%. Средняя зарплата составила 14 239 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.
По данным статистического ведомства, быстрее всего зарплаты росли в отрасли "Временное размещение и организация питания" - на 37,9% до 9 039 гривен.
Далее идут "Искусство, спорт, развлечения и отдых", где зарплаты за год выросли на 35,3% до 13 227 гривен и "Информация и телекоммуникации" - 26,6% до 25 427 гривен.
В сельском хозяйстве зарплаты выросли на 23,9% до 12 980 гривен.
В образовании рост составил на 21,1% до 12 334 гривен, в здравоохранении - 18,5% до 10 586 гривен.
Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2021 года составила 14 239 гривен. Это на 242 гривны больше по сравнению с августом (13 997 гривен).
Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривну. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 7,4%.