Держстат назвав галузі з найшвидшим зростанням зарплат
У вересні 2021 року середня зарплата штатних працівників в Україні в порівнянні з вереснем минулого року зросла на 18,7%. Середня зарплата склала 14 239 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики.
За даними статистичного відомства, найшвидше зарплати зростали в галузі "Тимчасове розміщення та організація харчування" - на 37,9% до 9 039 гривень.
Далі йдуть "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок", де зарплати за рік зросли на 35,3% до 13 227 гривень та "Інформація та телекомунікації" - 26,6% до 25 427 гривень.
У сільському господарстві зарплати зросли на 23,9% до 12 980 гривень.
В освіті зростання склало на 21,1% до 12 334 гривень, в охороні здоров'я - 18,5% до 10 586 гривень.
Нагадаємо, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України у вересні 2021 року склала 14 239 гривень. Це на 242 гривні більше у порівнянні з серпнем (13 997 гривень).
Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна заробітна платня штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривню. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла за рік на 7,4%.