Держстат назвав галузі з найшвидшим зростанням зарплат

У вересні 2021 року середня зарплата штатних працівників в Україні в порівнянні з вереснем минулого року зросла на 18,7%. Середня зарплата склала 14 239 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, найшвидше зарплати зростали в галузі "Тимчасове розміщення та організація харчування" - на 37,9% до 9 039 гривень.

Далі йдуть "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок", де зарплати за рік зросли на 35,3% до 13 227 гривень та "Інформація та телекомунікації" - 26,6% до 25 427 гривень.

У сільському господарстві зарплати зросли на 23,9% до 12 980 гривень.

В освіті зростання склало на 21,1% до 12 334 гривень, в охороні здоров'я - 18,5% до 10 586 гривень.