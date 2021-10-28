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Держстат назвав галузі з найшвидшим зростанням зарплат

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Україна, Четвер 28 жовтня 2021 15:52
Держстат назвав галузі з найшвидшим зростанням зарплат Фото: зарплати в Україні у вересні 2021 року зросли на 18,7% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вересні 2021 року середня зарплата штатних працівників в Україні в порівнянні з вереснем минулого року зросла на 18,7%. Середня зарплата склала 14 239 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, найшвидше зарплати зростали в галузі "Тимчасове розміщення та організація харчування" - на 37,9% до 9 039 гривень.

Далі йдуть "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок", де зарплати за рік зросли на 35,3% до 13 227 гривень та "Інформація та телекомунікації" - 26,6% до 25 427 гривень.

У сільському господарстві зарплати зросли на 23,9% до 12 980 гривень.

В освіті зростання склало на 21,1% до 12 334 гривень, в охороні здоров'я - 18,5% до 10 586 гривень.

Держстат назвав галузі з найшвидшим зростанням зарплат

Нагадаємо, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України у вересні 2021 року склала 14 239 гривень. Це на 242 гривні більше у порівнянні з серпнем (13 997 гривень).

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна заробітна платня штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривню. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла за рік на 7,4%.

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Зарплата в Україні Державна служба статистики
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