Госстат назвал отрасли с самым быстрым ростом зарплат в Украине

По данным статистического ведомства, быстрее всего зарплаты росли в отрасли "Временное размещение и организация питания" - на 57,3% до 9 788 гривен.

Далее идут "Искусство, спорт, развлечения и отдых", где зарплаты за год выросли на 30,3% до 12 490 гривен и "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" - на 28,4% до 10 898 гривен.

В сельском хозяйстве зарплаты выросли на 28,3% до 12 253 гривен, образовании на 27,4% до 10 473 гривен.

В отрасли "Информация и телекоммуникации" зарплаты за год выросли на 25,1% до 24 813 гривен и являются самыми высокими в Украине.