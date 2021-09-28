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Госстат назвал отрасли с самым быстрым ростом зарплат в Украине

Автор: Александр Белоус

В августе 2021 года средняя зарплата штатных работников в Украине по сравнению с августом прошлого года выросла на 22,3%. Средняя зарплата составляла 13 997 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, быстрее всего зарплаты росли в отрасли "Временное размещение и организация питания" - на 57,3% до 9 788 гривен.

Далее идут "Искусство, спорт, развлечения и отдых", где зарплаты за год выросли на 30,3% до 12 490 гривен и "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" - на 28,4% до 10 898 гривен.

В сельском хозяйстве зарплаты выросли на 28,3% до 12 253 гривен, образовании на 27,4% до 10 473 гривен.

В отрасли "Информация и телекоммуникации" зарплаты за год выросли на 25,1% до 24 813 гривен и являются самыми высокими в Украине.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в августе 2021 года составила 13 997 гривен. Это на 348 гривен меньше по сравнению с июлем (14 345 гривен).

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривну. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 7,4%.

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Зарплата в УкраинеГосударственная служба статистики