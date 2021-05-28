Госстат назвал отрасли с самым быстрым ростом зарплат
В апреле 2021 года средняя зарплата штатных работников в Украине по сравнению с апрелем прошлого года выросла на 29,8%. Средняя зарплата составляла 13 543 гривен.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным статистического ведомства, самая высокая зарплата была в отрасли "Информация и телекоммуникации" - 27 101 гривен, где начисления за год увеличились на 48,0%.
Далее идет "Финансовая и страховая деятельность" - 23 557 гривен (+16,3%), профессиональная, научная и техническая деятельность 21 883 гривны (47,8%), "Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" - 17 116 гривен (+13,8%).
Зарплаты в промышленности за год выросли на 26,8% до 14 471 гривен, на транспорте - на 22,9% до 13 205 гривен, в торговле - на 22,1% до 12 693 гривен, в сельском хозяйстве - на 22,8% до 12 451 гривен, в строительстве - на 32,9% до 10 955 гривен.
Зарплаты медиков за год выросли на 66,8% до 11 735 гривен, педагогов - на 30,7% до 10 859 гривен.
Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривну. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 7,4%.
Национальный банк Украины прогнозирует, что номинальная зарплата украинцев в 2021 году вырастет на 17,8%, реальная зарплата украинцев (с учетом инфляции) вырастет в 2021 году на 8,6%.