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Держстат назвав продукти, які найбільш подорожчали з початку року

Новини » Економіка     12.12.2019 - 15:51
Держстат назвав продукти, які найбільш подорожчали з початку року
Фото: колаж (РБК-Україна)

Рейтинг очолюють картопля, яблука і гречка

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні в листопаді 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, з початку року ціни на картоплю зросли на 77,0% до 14,1 грн за кг, яблука зросли на 76,5% до 16,3 грн за кг, на крупу гречану - на 66,8% до 27,2 грн за кг.

У той же час ціни на цибулю знизилися на 46,7 % до 9,0 грн за кг, ціни на моркву знизилися на 41,6 % до 7,0 грн за кг, ціни на буряк впали на 38,0% до 6,8 грн за кг, ціни на капусту знизилися на 26,1% до 6,6 грн за кг.

Крім того, яйця подешевшали на 14,8% до 20,9 грн за десяток.

За даними Держстату, з початку року сигарети преміум-класу подорожчали на 17,8% до 46,7 грн за пачку, а ціни на горілку зросли на 1,8% до 92,3 грн за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 13,6% до 17,2 грн за пляшку.

Держстат назвав продукти, які найбільш подорожчали з початку року

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов повідомив, що в 2019 році в Україні очікується зменшення урожаю овочів і картоплі.

Як повідомляло РБК-Україна, серед продовольчих товарів у 2018 році найбільше подорожчали овочі. Ціни на цибулю зросли за рік на 208%, на капусту на 103%. Буряк подорожчав на 73%, моркву - на 77%, картоплю - на 33%.

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