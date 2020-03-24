Госстат назвал число безработных в Украине

Иллюстративное фото (УНИАН)

В конце 2019 года безработица выросла

Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в IV квартале 2019 года составило 16,5 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 16,4 млн человек. Об этом свидетельствуют результаты обследования рабочей силы Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составляло по 1,6 млн человек.

В IV квартале 2019 года уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 51,2%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 57,7%. Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составлял по 8,7%.

По данным Национального банка Украины, в начале 2020 года украинские предприятия продолжают ожидать сокращения численности работников. По данным опроса, в январе 2020 года 7% менеджеров предприятий ожидают увеличения персонала, 75% - что численность останется без изменений, а 19% ожидают сокращения числа работников.

Как сообщало РБК-Украина, максимальное пособие по безработице увеличилась с 1 декабря 2019 года с 8028 грн до 8408 грн в месяц