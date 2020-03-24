ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Держстат назвав кількість безробітних в Україні

Новини » Економіка     24.03.2020 - 16:30
Держстат назвав кількість безробітних в Україні
Ілюстративне фото (УНІАН)

Наприкінці 2019 року безробіття зросло

Кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше в ІV кварталі 2019 року становила 16,5 млн осіб, а у віці 15-70 років - 16,4 млн осіб. Про це свідчать результати обстеження робочої сили Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15-70 років складала по 1,6 млн осіб.

Держстат назвав кількість безробітних в Україні

У ІV кварталі 2019 року рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 51,2%, а серед населення віком 15-70 років - 57,7%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше та у віці 15-70 років складав по 8,7%.

За даними Національного банку України, на початку 2020 року українські підприємства продовжують очікувати скорочення чисельності працівників. За даними опитування, у січні 2020 року 7% менеджерів підприємств очікують збільшення персоналу, 75% - що чисельність залишиться без змін, а 19% очікують скорочення кількості працівників.

Як повідомляло РБК-Україна, максимальна допомога по безробіттю збільшилася з 1 грудня 2019 року з 8028 грн до 8408 грн на місяць

Профспілки захистили трудові права лише 2% українців Українці назвали найбільші проблеми у відносинах з роботодавцем
Новини України безработицаработа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся