Держстат назвав кількість безробітних в Україні

Ілюстративне фото (УНІАН)

Наприкінці 2019 року безробіття зросло

Кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше в ІV кварталі 2019 року становила 16,5 млн осіб, а у віці 15-70 років - 16,4 млн осіб. Про це свідчать результати обстеження робочої сили Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15-70 років складала по 1,6 млн осіб.

У ІV кварталі 2019 року рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 51,2%, а серед населення віком 15-70 років - 57,7%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше та у віці 15-70 років складав по 8,7%.

За даними Національного банку України, на початку 2020 року українські підприємства продовжують очікувати скорочення чисельності працівників. За даними опитування, у січні 2020 року 7% менеджерів підприємств очікують збільшення персоналу, 75% - що чисельність залишиться без змін, а 19% очікують скорочення кількості працівників.

Як повідомляло РБК-Україна, максимальна допомога по безробіттю збільшилася з 1 грудня 2019 року з 8028 грн до 8408 грн на місяць