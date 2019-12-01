Максимальный размер пособия по безработице вырос с 1 декабря

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Безработные смогут получить 8,4 тыс. грн в месяц

Максимальное пособие безработным увеличилась с 1 декабря 2019 года до 8028 грн до 8408 грн в месяц. Соответствующая норма содержится в законе о государственном бюджете на 2019 год.

Согласно закону, прожиточный минимум на одно лицо для трудоспособных лиц вырос с 2007 грн. до 2102 грн. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер максимальной помощи по безработице.

Как отметили в Киевском городском центре занятости, это означает, что те, кто получает максимальное пособие по безработице (которое высчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние 6 месяцев работы), с 1 декабря будут получать больше - 8408 грн за месяц (4 прожиточных минимума).

В то же время размер минимальной помощи по безработице останется без изменений. Этот размер зависит от стажа и колеблется от 610 до 1630 грн.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, за последние три года треть украинцев (31%) оказывались в ситуации, когда больше трех месяцев не имели работы или занимались ее поиском, тогда как две трети жителей Украины (64%) в такой ситуации не оказывались.

Отметим, по методологии Международной организации труда, во II квартале 2019 года количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 16,7 млн человек, а количество безработных соответствующего возраста - 1,4 млн человек. По данным Госстата, уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с соответствующими данными предыдущего года составил 58,6%, а среди населения трудоспособного возраста - 68,1%.