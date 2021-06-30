Госстат назвал долю украинцев с зарплатой свыше 15 тысяч гривен

Государственная служба статистики обнародовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной заработной платы в марте 2021 года. Зарплату свыше 15 тысяч гривен насчитали для 25,1% работников.
Об этом сообщается на сайте Госстата.
Всего количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 6716,3 тысяч человек, что на 183,8 тысячи человек меньше, чем в декабре 2020 года (6900,1тысяч человек).
Среди них было начислено:
Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в мае 2021 года составила 13 499 гривен. Это на 44 гривны меньше, чем в апреле.