Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 15 тисяч гривень

Державна служба статистики оприлюднила розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої заробітної плати у березні 2021 року. Зарплату понад 15 тисяч гривень нарахували для 25,1% працівників.
Всього кількість штатних працівників на кінець місяця, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на місяць, становила 6716,3 тисяч осіб, що на 183,8 тисячі осіб менше, ніж у грудні 2020 року (6900,1 тисяч осіб).
Серед них було нараховано:
до мінімальної 6000,00 грн-16,2%,
Нагадаємо, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України у травні 2021 року склала 13 499 гривень. Це на 44 гривні менше, ніж у квітні.