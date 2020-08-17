Госстат назвал долю украинцев с зарплатой свыше 25 тысяч гривен

Государственная служба статистики обнародовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной им заработной платы, по видам экономической деятельности в июне 2020 года. Зарплату свыше 25 тыс. гривен насчитали для 6,6% работников.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

По данным статического ведомства, чаще всего граждане получают зарплату от минимальной 4723 грн до 6000 грн - 20,0% штатных работников.

Всего количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 6787,7 тысяч человек, что на 3,9% меньше, чем в марте (7061,9 тысяч человек).

Среди них было начислено:

до 4723,00 грн - 8,3%,

от 4723,01 до 6000,00 грн - 20,2%,

от 6000,01 до 6500,00 грн - 5,6%,

от 6500,01 до 7000,00 грн - 5,3%,

от 7000,01 до 8000,00 грн - 7,4%,

от 8000,01 до 10000,00 грн - 10,9%,

от 10000,01 до 12000,00 грн - 9,7%,

от 12000,01 до 15000,00 грн - 10,7%,

от 15000,01 до 20000,00 грн - 10,0%,

от 20000,01 до 25000,00 грн - 5,3%,

более 25000,00 грн - 6,6%.

Отметим, по прогнозу НБУ, реальные заработные платы за 2020 год в целом снизятся даже в условиях низкой инфляции.

Согласно макропрогнозу правительства, утвержденному 29 марта, средняя номинальная зарплата в 2020 году составит 10,7 тыс. грн (ожидалось 12,5 тыс. грн), безработица вырастет до 9,4% (прогнозировалось 8,1%).