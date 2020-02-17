Держстат назвав частку українців з зарплатою понад 15 тис. грн

Фото: національна валюта (РБК-Україна)

Відносно високу зарплату отримують близько 20% українців

Державна служба статистики України оприлюднила дані щодо розподілу кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати в грудні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Держстат.

За даними статистичного відомства, зарплати понад 15 тис. грн були нараховані в грудні 21,3% працівникам, у тому числі, від 15000,01 до 20000,00 грн- 9,5%, понад 20000,00 грн - 11,8%.

Крім того, від 12000,01 до 15000,00 грн отримували 10,8%робітників, від 10000,01 до 12000,00 грн - 9,5%, від 8000,01 до 10000,00 грн - 10,6%, від 6000,01 до 7000,00 грн - 7,7%, від 5000,01 до 6000,00 грн - 8,8%, від 4500.01 до 5000,00 грн - 8,2%, від 4173,01 до 4500,00 грн - 10,4%, до 4173,00 грн - 5,4% штатних працівників.

ЯК повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в грудні 2019 року склала 12264 грн, що на 16,0% більше порівняно груднем 2018 року.

Варто відзначити, що в грудні виплати значно перевищують середні по року і груднева номінальна зарплата не показова для ситуації в цілому.

Відзначимо, рівень заробітної плати в Україні залишається істотно нижчим, ніж у країнах Східної Європи. Середня номінальна заробітна плата в Україні в третьому кварталі 2019 року становила 382 євро. У той же час у Латвії цей показник був на рівні 1 091 євро на місяць (у 2,9 рази більше), в Польщі середня зарплата була 1 143 євро (у 3 рази більше), у Чехії - 1 310 євро (в 3,4 рази більше).