Госстат назвал число курильщиков в Украине

Количество украинцев в возрасте 12 лет и старше, которые сообщили, что курят, в 2019 году составляло 5559,2 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, процент курильщиков в данной возрастной группе составляет 16,8%. По оценке Госстата, всего на подконтрольных территориях проживало 38391 тыс. человек.

Больше всего курильщиков среди мужчин в возрасте 30-59 лет - 3246,0 тыс. или 39,4% среди возрастной группы.

Данные Госстата свидетельствуют, что из всех курильщиков курят более года 10,1%, 6-10 лет - 21,4%, 11-15 лет - 14,5%, 16-20 лет - 16,4%, свыше 20 лет - 37,6%.

При этом курят 1-5 сигарет в день 16,9% курильщиков, 6-10 сигарет - 35,3%, 11-15 сигарет - 12,4%, 16-20 сигарет - 32,4%, более 20% - 3%.

Отметим, по данным опроса КМИС, начале 2019 года 24,2% взрослых украинцев были ежедневными курильщиками (42,2% мужчин и 9,4% женщин) и еще 2% взрослых курили время от времени

Напомним, по данным ООН, от курения ежегодно в мире умирает около 6 млн человек. Отмечается, что общие экономические потери от курения превышают отметку в 1,4 трлн долларов в год.