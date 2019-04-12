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Уровень курения в Украине стабилизировался после падения в предыдущие годы

Новости » Общество    12.04.2019 - 23:54
Уровень курения в Украине стабилизировался после падения в предыдущие годы
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ежедневно курят 42% мужчин и 9% женщин

В начале 2019 года 24,2% взрослых украинцев были ежедневными курильщиками (42,2% мужчин и 9,4% женщин) и еще 2% взрослых курили время от времени. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Уровень курения в Украине стабилизировался после падения в предыдущие годы

Как отмечают социологи, распространенность курения в Украине на протяжении 2009-2014 годов стремительно шла на спад. Однако затем эта тенденция затормозилась.

По данным опроса, в среднем среди мужчин среднее количество сигарет в день составляет 16,7 штук, среди женщин - 12,1.

Исследование также продемонстрировало, что распространенность курения среди молодежи 18-30 лет составляет 27,6%, в том числе среди мужчин - 42,8%, среди женщин, 11,4%.Уровень курения в Украине стабилизировался после падения в предыдущие годы

Исследование было проведено Киевским международным институтом социологии в феврале 2019 года среди 2042 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Полевой этап исследования проходил с 9 по 20 февраля 2019 года.

Напомним, по данным ООН, от курения ежегодно в мире умирает около 6 млн человек. Отмечается, что общие экономические потери от курения превышают отметку в 1,4 трлн долларов в год.

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