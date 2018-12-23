От курения ежегодно умирает 6 млн человек, - ООН

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Почти 600 тыс. смертей происходят среди пассивных курильщиков

От курения ежегодно в мире умирает около 6 млн человек, из них 600 тыс. пассивных курильщиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Организации объединенных наций (ООН) в Twitter.

Как сообщается, ежегодно почти 5 млн человек умирают непосредственно от воздействия табака. По данным ООН, еще более 600 тыс. смертей происходит среди так называемых пассивных курильщиков.

Отмечается, что общие экономические потери от курения превышают отметку в 1,4 трлн долларов в год.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная Ассамблея ООН вчера, 22 декабря, приняла предложенную Украиной резолюцию о нарушении прав человека в временно оккупированном Российской Федерацией Крыму.

Ранее РБК-Украина писало, что Генеральная Ассамблея ООН одобрила инициированную Украиной резолюцию, что призывает Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма.