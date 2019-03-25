ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Госстат назвал число безработных по международной методологии

Новости » Экономика    25.03.2019 - 17:48
Госстат назвал число безработных по международной методологии
Иллюстративное фото (УНИАН)

Уровень безработицы сократился до 9,3%

Количество безработных в Украине в IV квартале 2018 года составляло 1,7 млн человек. Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования домохозяйств Государственной службы статистики.

Госстат назвал число безработных по международной методологииwww.ukrstat.gov.ua

По данным статистического ведомства, уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет в IV квартале 2018 года по сравнению с IV кварталом 2017 года сократился на 0,6 п.п. и составил 9,3%.

При этом количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в IV квартале 2018 года составило 16,2 млн человек. Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с данными 2017 года года увеличился на 1,2 п.п. и составил 56,6%, а среди населения трудоспособного возраста - на 1,9 п.п. до 65,8% соответственно.

По методологии Международной организации труда, безработные - лица в возрасте 15-70 лет, которые не имели работы на обследуемой неделе, активно ее искали в течение четырех недель и готовы приступить к работе в течение следующих двух недель.

Напомним, в феврале 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 367,0 тысяч безработных, что на 2,7 тысяч больше, чем в январе 2019 года (364,3 тысяч).

Отметим, в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы, опубликованном МЭРТ, сообщается, что в течение 2019-2021 годов уровень безработицы среди населения в возрасте 15-70 лет снизится с 8,9% в 2019 году до 8,3% в 2021 году, что составляет в среднем за период 8,6%.

Госстат посчитал количество забастовок в Украине Промпроизводство в Украине продолжает сокращаться
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины безработицаГосударственная служба статистики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь