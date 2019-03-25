Госстат назвал число безработных по международной методологии

Иллюстративное фото (УНИАН)

Уровень безработицы сократился до 9,3%

Количество безработных в Украине в IV квартале 2018 года составляло 1,7 млн человек. Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования домохозяйств Государственной службы статистики.

www.ukrstat.gov.ua

По данным статистического ведомства, уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет в IV квартале 2018 года по сравнению с IV кварталом 2017 года сократился на 0,6 п.п. и составил 9,3%.

При этом количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в IV квартале 2018 года составило 16,2 млн человек. Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с данными 2017 года года увеличился на 1,2 п.п. и составил 56,6%, а среди населения трудоспособного возраста - на 1,9 п.п. до 65,8% соответственно.

По методологии Международной организации труда, безработные - лица в возрасте 15-70 лет, которые не имели работы на обследуемой неделе, активно ее искали в течение четырех недель и готовы приступить к работе в течение следующих двух недель.

Напомним, в феврале 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 367,0 тысяч безработных, что на 2,7 тысяч больше, чем в январе 2019 года (364,3 тысяч).

Отметим, в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы, опубликованном МЭРТ, сообщается, что в течение 2019-2021 годов уровень безработицы среди населения в возрасте 15-70 лет снизится с 8,9% в 2019 году до 8,3% в 2021 году, что составляет в среднем за период 8,6%.