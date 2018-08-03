В МЭРТ прогнозируют уменьшение безработицы в 2019-2021 годах

Снизится уровень безработицы и в Донецкой и Луганской областях

В течение 2019-2021 годов уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет снизится с 8,9% в 2019 году до 8,3% в 2021 году, что составляет в среднем за период 8,6%. Об этом говорится в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы, опубликованном на сайте МЭРТ.

Отмечается, что позитивный прогноз обусловлен более активным влиянием социальной политики и расширением производства отдельных видов деятельности.

"Соответственно в прогнозируемом периоде будет происходить увеличение численности занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет до 16,52 млн человек в 2021 году (в 2019 году - 16,36 млн лиц)", - сообщают в МЭРТ.

При этом уровень безработицы в Донецкой и Луганской областях также будет иметь тенденцию к снижению, хотя и будет оставатся достаточно высоким и превышать средний показатель по Украине - в среднем 13% в Донецкой и 14,8% в Луганской областях в 2019-2021 годах.

"Проблема низкой занятости, в частности, будет связана со структурными изменениями в производстве регионов, начатыми под влиянием вооруженного конфликта. Кроме того, остаются значительными риски для инвесторов по финансированию восстановления или обеспечения стабильной работы крупных предприятий данных регионов", - поясняют в МЭРТ.

Согласно статистическим данным Госстата, по итогам 2017 года самый высокий уровень безработицы (по методологии МОТ) в возрасте 15-70 лет в процентах к экономически активному населению соответствующего возраста зафиксирован именно в Донецкой и Луганской областях - 14,6% и 16,6% соответственно.

Напомним, в Украине по состоянию на 1 июля 2018 года количество безработных уменьшилось и составляет 303,9 тысяч. Это более чем на 12 тысяч меньше, чем месяцем ранее - 316 тыс. безработных.