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Держстат назвав число безробітних за міжнародною методологією

Новини » Економіка    25.03.2019 - 17:48
Держстат назвав число безробітних за міжнародною методологією
Ілюстративне фото (УНІАН)

Рівень безробіття скоротився до 9,3%

Кількість безробітних в Україні в IV кварталі 2018 року становила 1,7 млн осіб. Про це свідчать дані вибіркового обстеження домогосподарств Державної служби статистики.

Держстат назвав число безробітних за міжнародною методологією

www.ukrstat.gov.ua

За даними статистичного відомства, рівень безробіття серед економічно активного населення у віці 15-70 років у IV кварталі 2018 року порівняно з IV кварталом 2017 року скоротився на 0,6 в.п. і становив 9,3%.

При цьому кількість зайнятого населення у віці 15-70 років у IV кварталі 2018 року склала 16,2 млн осіб. Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років у порівнянні з даними 2017 року збільшився на 1,2 в.п. і склав 56,6%, а серед населення працездатного віку - на 1,9 в.п. до 65,8% відповідно.

За методологією Міжнародної організації праці, безробітні - особи у віці 15-70 років, які не мали роботи на обстежуваному тижні, активно її шукали протягом чотирьох тижнів і готові приступити до роботи протягом наступних двох тижнів.

Нагадаємо, в лютому 2019 року в Україні було офіційно зареєстровано 367,0 тисяч безробітних, що на 2,7 тисяч більше, ніж у січні 2019 року (364,3 тисяч).

Зазначимо, у прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки, опублікованому МЕРТ, повідомляється, що протягом 2019-2021 років рівень безробіття серед населення у віці 15-70 років знизиться з 8,9% в 2019 році до 8,3% в 2021 році, що становить в середньому за період 8,6%.

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