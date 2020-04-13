Госслужба занятости упростила регистрацию безработных

Государственная служба занятости Украины упростила процедуру подачи документов в центры занятости для регистрации безработных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметили в пресс-службе, нужно заполнить два заявления: о предоставлении статуса безработного и назначении пособия по безработице.

Заявления можно подать двумя способами: на электронную почту центра занятости, где удобно обслуживаться, или через ящик для корреспонденции непосредственно в центре занятости.

Если гражданин решил отправить заявления по электронной почте:

1) Нужно заполнить заявления собственноручно по образцу, сфотографировать или отсканировать их. Дальше - отправить на email центра занятости, где безработный планирует находиться на учете. В теме нужно указать фамилию, имя, отчество.

Электронные адреса центров занятости также размещены на сайте.

2) Если есть техническая возможность, нужно скачать заявление, распечатать и заполнить их. После этого подписать собственноручно, отсканировать (или сфотографировать) и отправить на email центра занятости. Так же нужно указать в теме письма фамилию, имя, отчество.

После этого нужно ждать уведомление от центра занятости относительно принятого решения.

Если гражданин решил подать заявление через ящик для корреспонденции в центре занятости:

1) Если есть техническая возможность, нужно скачать заявление, распечатать и заполнить дома, сложить их в конверт или соединить други удобным способом, или

2) заполнить заявления непосредственно возле ящика в центре занятости. Здесь следует помнить, что для заполнения заявлений понадобятся паспортные данные, номер идентификационного кода, данные об образовании и предыдуще трудовой деятельности. Заявления нужно положить в ящик для корреспонденции (в рабочие часы рабочего дня).

В Государственной службе занятости напоминают, что в течение 10 дней после завершения карантина в центр занятости необходимо будет подать оригиналы документов.

Как сообщало РБК-Украина, за три недели карантина, введенного правительством Украины из-за пандемии коронавируса, количество новых вакансий упало на 44%.

Напомним, по прогнозу Минэкономики, ситуация на рынке труда Украины в 2020 году ухудшится в условиях общемирового распространения заболеваемости коронавирусом. Безработица будет расти как вследствие высвобождения рабочей силы внутри страны из-за снижения экономической активности в Украине в условиях ограничения деятельности ряда сфер экономики на период карантина, так и через возврат части трудовых мигрантов.