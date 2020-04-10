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Количество новых вакансий из-за карантина сократилось более чем на 40%

Новости » Финансовый кризис 2020     10.04.2020 - 16:25
Количество новых вакансий из-за карантина сократилось более чем на 40%
Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Даже ИТ-компании прекращают наем сотрудников

За три недели карантина, введенного правительством Украины в связи с пандемией коронавируса, количество новых вакансий упало на 44%. Об этом говорится в "Экономическом обзоре недели" Национального банка Украины.

Как отметили в НБУ, из-за роста неопределенности даже ИТ-компании, наименее уязвимые к карантину, останавливают новые наймы.

Количество новых резюме после снижения в І неделю карантина в дальнейшем практически не меняется.

Количество новых вакансий из-за карантина сократилось более чем на 40%

"Показатель нагрузки (отношение количества резюме к количеству вакансий) вырос во всех сферах, кроме розничной торговли, медицины и с/г", - добавили в НБУ.

Количество новых вакансий из-за карантина сократилось более чем на 40%

Напомним, по прогнозу Минэкономики, ситуация на рынке труда Украины в 2020 году ухудшится в условиях общемирового распространения заболеваемости коронавирусом. Безработица будет расти как вследствие высвобождения рабочей силы внутри страны из-за снижения экономической активности в Украине в условиях ограничения деятельности ряда сфер экономики на период карантина, так и через возврат части трудовых мигрантов.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Info Sapiens, по состоянию на конец марта 69% украинцев ощутили негативные последствия эпидемии коронавируса, в частности, 60% отметили финансовые потери.

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