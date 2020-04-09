Минэкономики прогнозирует рост безработицы и проблемы для трудовых мигрантов

Фото: центр занятости (УНИАН)

Пандемия серьезно повлияет на рынок труда в Украине и в мире

Ситуация на рынке труда Украины в 2020 году ухудшится в условиях общемирового распространения заболеваемости коронавирусом. Об этом говорится в комментарии Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как отмечается в обзоре, безработица будет расти как вследствие высвобождения рабочей силы внутри страны из-за снижения экономической активности в Украине в условиях ограничения деятельности ряда сфер экономики на период карантина, так из-за возвращения части трудовых мигрантов

"Общее ухудшение экономической ситуации в Украине в 2020 году также будет ограничивать возможности работодателей повышать заработную плату", - говорится в документе.

Вместе с тем, после иссякания волны распространения коронавируса в мире во второй половине года трудовые мигранты будут возвращаться к местам работы за пределами Украины медленно, как вследствие сохранения рисков заражения, так и из-за сохранения экономических трудностей в мире, отметили в Минэкономики.

Как сообщало РБК-Украина, согласно измененному макропрогнозу, который подготовило Минэкономики, а 29 марта утвердил Кабинет министров, реальный ВВП Украины упадет в 2020 году на 4,8%, в то время как ранее ожидался рост на 3,7%.

Кроме того, инфляция (декабрь к декабрю) вырастет до 11,6% (ожидалось 5,5%), средняя номинальная зарплата составит 10,7 тыс. грн (ожидалось 12,5 тыс. грн), безработица вырастет до 9,4% (прогнозировалось 8,1%).

Напомним, по прогнозу Минэкономики, пандемия коронавируса, которая спровоцировала изменения трендов развития мировой экономики, а также карантин будут иметь серьезные последствия для экономики Украины.