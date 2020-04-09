ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минэкономики прогнозирует рост безработицы и проблемы для трудовых мигрантов

Новости » Финансовый кризис 2020     09.04.2020 - 11:21
Минэкономики прогнозирует рост безработицы и проблемы для трудовых мигрантов
Фото: центр занятости (УНИАН)

Пандемия серьезно повлияет на рынок труда в Украине и в мире

Ситуация на рынке труда Украины в 2020 году ухудшится в условиях общемирового распространения заболеваемости коронавирусом. Об этом говорится в комментарии Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как отмечается в обзоре, безработица будет расти как вследствие высвобождения рабочей силы внутри страны из-за снижения экономической активности в Украине в условиях ограничения деятельности ряда сфер экономики на период карантина, так из-за возвращения части трудовых мигрантов

"Общее ухудшение экономической ситуации в Украине в 2020 году также будет ограничивать возможности работодателей повышать заработную плату", - говорится в документе.

Вместе с тем, после иссякания волны распространения коронавируса в мире во второй половине года трудовые мигранты будут возвращаться к местам работы за пределами Украины медленно, как вследствие сохранения рисков заражения, так и из-за сохранения экономических трудностей в мире, отметили в Минэкономики.

Как сообщало РБК-Украина, согласно измененному макропрогнозу, который подготовило Минэкономики, а 29 марта утвердил Кабинет министров, реальный ВВП Украины упадет в 2020 году на 4,8%, в то время как ранее ожидался рост на 3,7%.

Кроме того, инфляция (декабрь к декабрю) вырастет до 11,6% (ожидалось 5,5%), средняя номинальная зарплата составит 10,7 тыс. грн (ожидалось 12,5 тыс. грн), безработица вырастет до 9,4% (прогнозировалось 8,1%).

Напомним, по прогнозу Минэкономики, пандемия коронавируса, которая спровоцировала изменения трендов развития мировой экономики, а также карантин будут иметь серьезные последствия для экономики Украины.

ВТО прогнозирует резкий спад мировой торговли из-за пандемии коронавируса В Минфине назвал основные сокращения расходов госбюджета
Новости Украины кризисбезработицаработа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь