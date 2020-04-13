Держслужба зайнятості спростила реєстрацію безробітних

Державна служба зайнятості України спростила процедуру подання документів до центрів зайнятості для реєстрації безробітних. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначили в прес-службі, потрібно заповнити дві заяви: про надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю.

Заяви можна подати в два способи: на електронну пошту центру зайнятості, де зручно обслуговуватися, або через скриньку для кореспонденції безпосередньо в центрі зайнятості.

Якщо громадянин вирішив надіслати заяви електронною поштою:

1) Потрібно заповнити заяви власноруч за зразком, сфотографувати або відсканувати їх. Далі - надіслати на email центру зайнятості, де безробітний планує перебувати на обліку. У темі потрібно зазначити прізвище, ім’я, по батькові.

Електронні скриньки центрів зайнятості також розміщені на сайті.

2) Якщо є технічна можливість, потрібно завантажити заяви, роздрукувати та заповнити їх. Після цього підписати власноруч, відсканувати (чи сфотографувати) і надіслати на email центру зайнятості. Так само потрібно вказати у темі листа прізвище, ім’я, по батькові.

Після цього потрібно чекати повідомлення від центру зайнятості щодо ухваленого рішення.

Якщо громадянин вирішив подати заяви через скриньку для кореспонденції в центрі зайнятості:

1) Якщо є технічна можливість, потрібно завантажити заяви, роздрукувати та заповнити вдома, скласти їх у конверт або з’єднати в інший зручний спосіб, або

2) заповнити заяви безпосередньо біля скриньки в центрі зайнятості. Тут слід пам’ятати, що для заповнення заяв знадобляться паспортні дані, номер ідентифікаційного коду, дані про освіту та попередню трудову діяльність. Заяви потрібно покласти в скриньку для кореспонденції (у робочі години робочого дня).

У Державній службі зайнятості нагадують, що впродовж 10 днів після завершення карантину до центру зайнятості необхідно буде подати оригінали документів.

Як повідомляло РБК-Україна, за три тижні карантину, введеного урядом України через пандемію коронавірусу, кількість нових вакансій впала на 44%.

Нагадаємо, за прогнозом Мінекономіки, ситуація на ринку праці України у 2020 році погіршиться в умовах загальносвітового поширення захворюваності на коронавірус. Безробіття зростатиме як внаслідок вивільнення робочої сили в середині країни через зниження економічної активності в Україні в умовах обмеження діяльності ряду сфер економіки на період карантину, так і через повернення частини заробітчан.