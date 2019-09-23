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Закон о госслужбе по контракту передали на подпись Зеленскому

Новости » Политика    23.09.2019 - 17:43
Закон о госслужбе по контракту передали на подпись Зеленскому
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проект закона уже подписал спикер парламента Разумков

На подпись главе государства Владимиру Зеленскому передали законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины" о перезагрузке власти №1066, который предусматривает введение государственной службы по контракту. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Проект ранее уже одобрил глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

Закон о госслужбе по контракту передали на подпись Зеленскому

Отметим, законом будет упрощен порядок принятия на государственную службу и увольнения с нее, а также предусмотрены возможности введения контрактной государственной службы.

Ожидается, что принятие законопроекта сможет повысить ответственность госслужащих за достижение результатов их деятельности.

Напомним, Рада приняла данный проект закона во втором чтении 19 сентября. За него проголосовали 228 парламентариев.

Как писало РБК-Украина ранее, 10 сентября ВР одобрила за основу в первом чтении данный проект закона. Тогда за документ проголосовали 273 парламентария.

Добавим также, комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде принять данный законопроект за основу и в целом.

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