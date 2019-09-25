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У держслужбовців зміниться структура оплати праці

Новини » Політика    25.09.2019 - 10:57
У держслужбовців зміниться структура оплати праці
Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Кабміні прокоментували підписання закону про держслужбу за контрактом

Після прийняття законопроекту №1066 про перезавантаження державної влади, яким запроваджується держслужба за контрактом, у державних службовців зміниться структура оплати праці. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Facebook.

Даний закон спрощує процедуру працевлаштування та звільнення держслужбовців.

У держслужбовців зміниться структура оплати праці

"Нарешті ми зможемо ефективно управляти державними органами - бачити реальні результати тих, хто дійсно працює... Запроваджуємо контрактну державну службу. Контракт має стати головною мотивацією працювати на результат: робота виконана - спокійно працюєш, відсутній результат - вільний", - зазначив глава уряду.

За його словами, документ також ліквідує бюрократичні барєри.

"Ліквідуємо бюрократичні бар’єри, що сповільнювали ухвалення кадрових рішень за неефективної роботи держслужбовців. Раніше таких працівників не могли звільнити роками через пекельну бюрократію. Зміниться структура оплати праці: більше продуктивності - вища премія!" - написав прем'єр.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський 23 вересня підписав законопроект "Про внесення змін до деяких законів України" про перезавантаження влади №1066, який передбачає введення державної служби за контрактом.

Як писало РБК-Україна раніше, 23 вересня закон передали на підпис главі держави. До цього його схвалив спікер ВР Дмитро Разумков.

Так, парламент схвалив даний проект закону в другому читанні 19 вересня. За нього проголосували 228 парламентаріїв.

А 10 вересня ВР схвалила за основу в першому читанні закон про держслужбу за контрактом. Тоді за документ проголосували 273 парламентарія. При цьому комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Раді прийняти даний законопроект за основу і в цілому.

Президент підписав закон про держслужбу за контрактом Наступний держбюджет буде базуватися на новому документі, - Гончарук
Новини України госслужащиеОлексій Гончарук
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