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Госсекретарь США прибыл в Израиль: цель визита

Автор: РБК-Украина

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль. Визит был объявлен после того, как Израиль и ХАМАС согласились на перемирие.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Так, в Блинкена встретил глава МИД Израмоя Габи Ашкенази.

В ходе визита государственный секретарь США встретится с премьер-министром Биньямином Нетанияху, министром иностранных дел Габи Ашкенази, а также проведет серию встреч с представителями МИДа.

Ожидается, что в ходе визита будет обсуждаться механизм передачи гуманитарной помощи сектору Газы без участия в этом процессе ХАМАСа.

Ранее сообщалось, что в ходе визита Блинкен посетит Израиль и палестинскую администрацию на оккупированном Западном берегу.

Напомним, Байден поприветствовал прекращение огня между Израилем и Сектором Газа. Он отметил, что все заслуживают жить в безопасности.

Напомним, Совет безопасности ООН призвал к полному соблюдению режима прекращения огня в Секторе Газа. Совбез отметил, что существует безотлагательная необходимость в гуманитарной помощи гражданским лицам.

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