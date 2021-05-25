Госсекретарь США прибыл в Израиль: цель визита

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль. Визит был объявлен после того, как Израиль и ХАМАС согласились на перемирие.
Об этом сообщает Newsru.co.il.
Так, в Блинкена встретил глава МИД Израмоя Габи Ашкенази.
В ходе визита государственный секретарь США встретится с премьер-министром Биньямином Нетанияху, министром иностранных дел Габи Ашкенази, а также проведет серию встреч с представителями МИДа.
Ожидается, что в ходе визита будет обсуждаться механизм передачи гуманитарной помощи сектору Газы без участия в этом процессе ХАМАСа.
Ранее сообщалось, что в ходе визита Блинкен посетит Израиль и палестинскую администрацию на оккупированном Западном берегу.
Напомним, Байден поприветствовал прекращение огня между Израилем и Сектором Газа. Он отметил, что все заслуживают жить в безопасности.
Напомним, Совет безопасности ООН призвал к полному соблюдению режима прекращения огня в Секторе Газа. Совбез отметил, что существует безотлагательная необходимость в гуманитарной помощи гражданским лицам.