Госсекретарь США Помпео прибыл в Ирак с внезапным визитом

Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel)

Госдеп США пока официально не комментировал информацию о визите Помпео

Иракские и саудовские телеканалы сообщают о том, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео совершил незапланированную остановку в Ираке во время его турне по странам Ближнего Востока. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Указано, что Помпео отправился с визитом в страны-союзники Штатов в регионе на фоне противоречивых заявлений американского лидера Дональда Трампа и других американских чиновников о выводе войск из Сирии.

Добавим также, Госдеп США пока официально не комментировал информацию о визите Помпео в Ирак.

Во вторник госсекретарь США посетил Иорданию, в среду после обеда его ждут в Каире.

Напомним, глава США Дональд Трамп 26 декабря посетил Ирак с необъявленным визитом. Так, информацию о визите Трампа подтвердили в Белом доме.

РБК-Украина также писало, что Трамп не смог встретиться с главой правительства Ирака Адиль Абдул-Махди из соображений безопасности. Как отмечала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, Трамп и первая леди отправились в Ирак поздно вечером на рождественскую ночь, чтобы побыть вместе с военными и старшим военным руководством.

Добавим, иракские политики и лидеры шиитов военизированных формирований заявили, что неожиданный визит президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа является нарушением суверенитета государства.