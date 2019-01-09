Держсекретар США Помпео прибув в Ірак із раптовим візитом

Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel)

Держдеп США наразі офіційно не коментував інформацію про візит Помпео

Іракські та саудівські телеканали повідомляють про те, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео здійснив незаплановану зупинку в Іраці під час його турне країнами Близького Сходу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Вказано, що Помпео вирушив з візитом у країни-союзники Штатів у регіоні на тлі суперечливих заяв американського лідера Дональда Трампа та інших американських посадовців щодо виведення військ з Сирії.

Додамо також, Держдеп США наразі офіційно не коментував інформацію про візит Помпео в Ірак.

Держсекретар США у вівторок відвідав Йорданію, у середу по обіді на нього чекають у Каїрі.

Нагадаємо, глава США Дональд Трамп 26 грудня відвідав Ірак з неоголошеним візитом. Так, інформацію про візит Трампа підтвердили в Білому домі.

РБК-Україна також писало, що Трамп не зміг зустрітися з головою уряду Іраку Аділь Абдул-Махді з міркувань безпеки. Як зазначала прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, Трамп і перша леді вирушили до Іраку пізно ввечері на різдвяну ніч, щоб побути разом з військовими і старшим військовим керівництвом.

Додамо, іракські політики і лідери шиїтів воєнізованих формувань заявили, що несподіваний візит президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа є порушенням суверенітету держави.