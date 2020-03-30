Госрезерв передаст продукты в несколько областей

Фото: супермаркет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Регионы получат консервы, мясо, чай, масло и другие продукты питания

Государственное агентство резерва Украины получило заявки от нескольких областей для обеспечения продуктами питания. Об этом сообщает пресс-служба Держрезерву.

Как отмечается в сообщении, Держерезерв готов в случае необходимости передать продукты питания в области. В частности, речь идет о передаче, в случае необходимости, таких позиций как консервы, мясо, чай, подсолнечное масло и другие продукты питания. С целью определения потребности в продуктах питания было направлено соответствующее письмо в областные государственные администрации.

Глава Государственного агентства резерва Украины Ярослав Погорелый заявил, что Госрезерв уже получил ответы от нескольких администраций с их потребностями. По его словам, соответствующие документы и обращение в Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Кабинет министров Украины.

"Госрезерв - это государственная кладовка, где хранятся вещи первой необходимости и продукты питания на случай критических ситуаций. Наше государство и мир еще никогда не сталкивались с подобными проблемами, и мы должны быть готовы оперативно реагировать на вызовы современности", - добавил он.

Напомним, Аграрный фонд и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) направят 160 тыс. тонн продовольственной пшеницы на внутреннюю переработку и реализацию на внутреннем рынке для стабилизации цен на муку.

Как сообщало РБК-Украина, Антимонопольный комитет Украины зафиксировал резкий рост цен на некоторые продовольственные товары. В некоторых регионах с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар на 16%.