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Держрезерв передасть продукти до декількох областей

Новини » Фінансова криза 2020     30.03.2020 - 13:30
Держрезерв передасть продукти до декількох областей
Фото: супермаркет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Регіони отримають консерви, м'ясо, чай, олію та інші продукти харчування

Державне агентство резерву України отримало заявки від декількох областей для забезпечення продуктами харчування. Про це повідомляє прес-служба Держрезерву.

Як зазначається в повідомленні, Держерезерв готовий у разі потреби передати продукти харчування до областей. Зокрема, мова йде про передачу, у разі потреби, таких позицій як консерви, м'ясо, чай, олію та інші продукти харчування. З метою визначення потреби у продуктах харчування був направлений відповідний лист до обласних державних адміністрацій.

Голова Державного агентства резерву України Ярослав Погорілий заявив, що Держрезерв вже отримав відповіді від декількох адміністрацій з їх потребами. За його словами, відповідні документи і звернення до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та Кабінету міністрів України.

"Держрезерв - це державна комора, де зберігаються речі першої необхідності та продукти харчування на випадок критичних ситуацій. Наша держава та світ іще ніколи не стикалися з подібними проблемами і ми маємо бути готові оперативно реагувати на виклики сьогодення", - додав він.

Нагадаємо, Аграрний фонд та "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) направлять 160 тис. тонн продовольчої пшениці на внутрішню переробку та реалізацію на внутрішньому ринку для стабілізації цін на борошно.

Як повідомляло РБК-Україна, Антимонопольний комітет України зафіксував різке зростання цін на деякі продовольчі товари. У деяких регіонах з початку березня ціни на гречану крупу зросли більше ніж на 50%, пшоно - на 24%, цукор на 16%.

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